Zweiter Abschnitt an der Hartbrücke

Bensheim.Seit Ende Oktober erneuert der KMB die Fahrbahndecke in der Straße „An der Hartbrücke“. Der erste Bauabschnitt ist mit dem Einbau des Asphalts seit Donnerstag abgeschlossen, so dass am Montag (16.) die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt zwischen Zeppelinstraße und Weidenring beginnen können.

Die Umleitung erfolgt dann über die Schwanheimer Straße in die Straße Am Langen Pfad in Richtung An der Hartbrücke. Die Zeppelinstraße wird während der Arbeiten im zweiten Bauabschnitt eine Sackgasse sein. Die Straßen Neuwiesenfeld, Am Schlachthof, Lindberghstraße und Weidenring sind in dieser Zeit deshalb nur noch über die Zufahrt von der Schwanheimer Straße aus in den Langen Pfad erreichbar.

Bis spätestens Mitte Dezember sollen die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt abgeschlossen sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.11.2020