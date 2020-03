Zwergenschmökern für Kleinkinder

Bensheim.Das nächste Zwergenschmökern – die Vorlesereihe für Kleinkinder zum Zuhören und Mitmachen – findet am Donnerstag, 12. März, um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt.

Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

Eine Abenteuergeschichte

Im Mittelpunkt steht die Abenteuergeschichte „Einmal ganz doll pusten“ von Sophie Schoenwald, die zum Pusten, Schütteln und Rühren einlädt. Zum Inhalt: „Der Frühling ist da und lockt die ersten Blumen hervor. Endlich geht es los! Das fleißige Bienchen macht sich startklar, um durch die Gegend zu summen, Blütenstaub zu sammeln und Honig zu machen. Dabei kann es Hilfe gut gebrauchen.“

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten der Bibliothek statt. Bitte am Eingang Spielplatz klingeln. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.03.2020