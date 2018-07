Anzeige

Bensheim.Das nächste „Zwergenschmökern“ – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet am Donnerstag (12.) um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

Im Mittelpunkt steht dieses Mal das Pappbilderbuch: „Licht an, Licht aus: Bei mir zu Haus.“ Und darum geht es: „Licht an, Licht aus! Das macht schon den Kleinsten Spaß! Auf jeder Seite kann ein richtiges Licht an- und ausgeknipst werden. Die stimmungsvollen Illustrationen unterstreichen die faszinierende Wirkung der großen Leuchtfläche. Ein besonderes Pappbilderbuch mit Lichtschalter.“

Das „Zwergenschmökern“ findet außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek statt – bitte am Eingang Spielplatz klingeln. Die nächste Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. August, statt. red