Zwischen Enttäuschung und Applaus

Bensheim.Bürgermeister Rolf Richter (CDU) abgewählt, Christine Klein als unabhängige Kandidatin und erste Frau Rathauschefin in Bensheim – der Wahlhammer vom Sonntagabend wird noch lange nachhallen. In einem Monat steht bereits die Amtsübergabe an. Am Montag äußerten sich auf Nachfrage dieser Zeitung die Parteien und Wählergemeinschaften, die in der Stadtverordnetenversammlung vertreten sind.

CDU: Unglücklich und enttäuscht

„Wir sind sehr unglücklich und enttäuscht“, sagte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Tobias Heinz. Rolf Richter habe einen engagierten Wahlkampf geführt. Er sei allerdings „klar abgewählt worden als Amtsinhaber“. Heinz führte weiter aus, dass bei der Bürgermeisterwahl die Personen im Mittelpunkt gestanden hätten und nicht über Sachthemen diskutiert worden sei.

Die CDU sehe sich jetzt in der Verantwortung, auch die Wähler zu vertreten, die für Rolf Richter gestimmt haben und ihnen eine Stimme zu geben. Der Zusammenhalt intern sei durch den Wahlkampf deutlich geschärft worden.

„Wir als CDU gratulieren Christine Klein zum Wahlsieg. Bensheim hat jetzt eine Bürgermeisterin der SPD“, spielte Tobias Heinz auf das rote Parteibuch der unabhängig angetretenen Kandidatin an. Seine Partei werde ihr keine Steine in den Weg legen. Man hoffe auf eine gute Entwicklung für Bensheim. „Es ist aber auch nicht unsere Aufgabe, Steine wegzuräumen.“

Klein habe viele Erwartungen geweckt, es sei nun an ihr, die gemachten Versprechen auch einzulösen. Was die CDU nicht akzeptiere, seien die verleumderischen Angriffe gegen Rolf Richter. Die Spitze des Eisbergs sei die anonyme Strafanzeige gewesen. Diese hat nach Ansicht des Stadtverbandsvorsitzenden erheblichen Einfluss auf das Wahlergebnis gehabt.

Er habe diesbezüglichen eine Äußerung von Christine Klein vermisst, nachdem der Bürgermeister klargestellt hatte, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Wer für einen fairen Wahlkampf, für Offenheit und Transparenz eintrete, hätte von sich aus sich äußern und einen respektvollen Umgang einfordern müssen. „Das ist leider nicht passiert und kein gutes Zeichen für einen Klimawechsel und eine schwere Hypothek, die auf dem Wahlsieg liegt“, kritisierte Heinz.

SPD: Keine leichte Aufgabe

Kompliziert gestaltet sich das Verhältnis zwischen der Sozialdemokratin Klein und der Bensheimer SPD. Eine offizielle Wahlempfehlung gab es nicht, ein offen ausgetragener Streit bei einer Mitgliederversammlung wegen der Nominierung eines Kandidaten zur Bürgermeisterwahl führte letztlich zum Rücktritt der Vorsitzenden Christiane Lux (wir haben berichtet). Rückendeckung für Klein gab es dennoch von Teilen bekannter SPD-Vertreter in der Region, die kurz vor der Stichwahl unter anderem eine Unterstützungsanzeige in dieser Zeitung schalteten. Auch die Jusos hatten kurz vor der Wahl Unterstützung signalisiert.

„Erstmal möchte ich Christine Klein ganz herzlich zu ihrem Wahlerfolg gratulieren. Die Bensheimer Bürger haben entschieden und die Mehrheit hat sich klar für einen neuen Politikstil ausgesprochen. Diese Anforderungen und Erwartungen nun auch zu erfüllen, wird keine leichte Aufgabe sein“, erklärte Fraktionschefin Eva Middleton. Es sei kein Geheimnis, dass Christine Klein in der Bensheimer SPD „eine polarisierende Person ist“. Dennoch sei die SPD-Fraktion natürlich zu einer konstruktiven Mitarbeit bereit, wie auch schon mit dem jetzigen Amtsinhaber Rolf Richter. „Wir alle möchten das Beste für die Stadt erreichen.“

Die Bensheimer SPD will in den nächsten Tagen das Ergebnis der Bürgermeisterwahl im Ortsverein und in der Fraktion beraten und zu gegebener Zeit eine ausführlichere Stellungnahme abgeben.

Grüne: Wechsel des Politikstils

Für den Ortsverband der Grünen bezog Sprecher Wolfram Fendler Stellung. „Wir gratulieren Christine Klein ganz herzlich zu ihrem überragenden Erfolg. Jetzt gilt: Bensheim braucht eine neue Politik – für Naturschutz und gegen weiteren Flächenverbrauch; für eine Verkehrswende, das heißt flächendeckend Tempo 30 und Ausbau der Radwege, für mehr Klimaschutz, das bedeutet bedarfsgerechte Ausstattung des Förderprogramms und Ausbau der regenerativen Energieerzeugung. Außerdem einen Wechsel des Politikstils: Echte Bürgerbeteiligung, allen zuhören.“ Entscheidungen müssten dann durch die Volksvertreter in der Stadtverordnetenversammlung und nicht durch die Verwaltung getroffen werden.

„Wir sind uns sicher, dass Christine Klein dafür arbeiten und als Bürgermeisterin auch auf die zugehen wird, die Rolf Richter gewählt haben, um Bensheim zusammenzuführen und Bürgermeisterin aller Bensheimer Bürger zu werden“, bemerkte Fendler. Nachdem der Kandidat der Kreis-Grünen, Manfred Kern, im ersten Wahlgang am 1. November nur auf Platz 4 gelandet war, hatten die Bensheimer Grünen eine Wahlempfehlung für Christine Klein ausgesprochen. Die Grünen zollten zugleich aber auch Rolf Richter – „bei allen Meinungsunterschieden und Konflikten, die zwischen ihm und uns weiterhin bestehen“ – Respekt für seinen Einsatz für Bensheim.

Angesprochen auf die niedrige Wahlbeteiligung am Sonntag von lediglich 43,7 Prozent sah Sprecher Wolfram Fendler darin kein Bensheimer Spezifikum, sondern eine allgemeine Problematik. Bei Stichwahlen sei die Beteiligung in der Regel nochmals geringer als beim ersten Wahlgang.

BfB: Für Bensheim eine Sensation

Glückwünsche für Christine Klein kamen auch von den Sprechern der BfB. „Das ist für Bensheim eine Sensation. Unsere Bürger wollen Offenheit bei den Sachthemen. Jetzt ist vieles möglich. Die Stadtverordnetenversammlung erhält jetzt ein viel stärkeres Gewicht, da Frau Klein keine automatische Hausmacht hat“, betonten Franz Apfel, Norbert Koller und Ulrike Vogt-Saggau.

Sie habe nur eine Chance und dafür sei sie gewählt worden: Die Stadtgesellschaft bei den wichtigen Sachthemen – Marktplatz und Sanierung Sparkasse – zusammenführen. „Die Spaltung überwinden, dabei wünschen wir ihr viel Erfolg. Kommunalpolitik wird jetzt viel spannender als bisher. Wir gratulieren Christine Klein zur Wahl als Bürgermeisterin.“ Für Rolf Richter tut es der BfB nach eigenem Bekunden „persönlich leid“. /cim

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.11.2020