Zwischen Hoffnung und Verzweiflung

Bensheim.Am Donnerstag, 5. Dezember, um 20 Uhr, ist das Landestheater Tübingen mit dem Emigrantenstück „Transit“ im Rahmen des Abonnements A zu Gast im Parktheater Bensheim

In dem Schauspiel sind es vor allem Deutsche, die sich auf der Flucht befinden – wie die Autorin Anna Seghers (1900-1983), die selbst 1941 über Marseille nach Mexiko floh. Der Roman erschien 1944 zunächst nur in englischer und spanischer Sprache und wirft Fragen auf, die heute noch aktuell sind: Was heißt es, sein Land verlassen zu müssen und auf der Flucht zu sein? Was macht eine menschliche Existenz aus? Eintrittskarten sind erhältlich: Tourist-Info, Telefon 06251/8696101, im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers, Telefon 06251/100816. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim. Dauer der Vorstellung: zwei Stunden, keine Pause.

Hinweis für Schüler: Es ist noch möglich, ein Schülerabo zu erwerben, da in dem klassisch-literarisch ausgerichteten Abonnement A neben dem Stück „Transit“ noch „Die Räuber“ von Schiller (21. Januar) und „Tod eines Handlungsreisenden“ (13. Februar) stattfinden werden. red/Bild: Martin Sigmund/LTT

