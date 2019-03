Zwischen Hügelgräbern und Steinbruch

Bensheim.Bei viel Sonne und warmen Temperaturen waren 24 Wanderer bei der jüngsten Tour der SSG-Outdoor-Abteilung „Wandern für Aktive“ dabei. Der Wanderführer freute sich über die große Anzahl und erläuterte vor dem Start, am Friedhof-Parkplatz in Heppenheim, den Verlauf der Tour.

Zu Beginn ging es gleich auf schmalen Treppen und Pfaden steil hinauf Richtung Essigkamm. Die Verschnaufpause oben hatte man sich verdient, und die Teilnehmer wurden mit einem wunderschönen Blick über Heppenheim und weit ins Ried belohnt.

Jetzt führte der Weg an der Arnoldseiche vorbei zu den jungsteinzeitlichen Hügelgräbern an der Lee. Hier fanden Archäologen vier mit Steinkränzen eingefasste Hügelgräber und entdeckten kugelförmige Vorratsgefäße, Becher aus Ton mit Verzierungen, Steinbeile und Messer aus Feuerstein.

Wer glaubte, das kurze Stück zur Einkehr wäre gleich geschafft, hatte sich getäuscht. Der Weg führte erst mal abwärts, zum Aussichtspunkt Kohlplatte mit Blick auf den Steinbruch und nach Sonderbach, und dann im großen Bogen wieder bergauf. Auf dem Höhenweg Kreiswald war es jetzt nicht mehr weit zur Mittagsrast auf der Juhöhe.

Nach langer Pause im Gasthaus waren alle wieder sehr motiviert, um den Heimweg anzugehen. Dieser führte über das Große Köpfchen, runter nach Ober-Laudenbach, wieder aufwärts zum Bombach und über den Eckweg zum Parkplatz.

Alle freuten sich, hier die ersten blühenden Bäume zu sehen und bedankten sich bei den beiden Organisatoren Susanne und Sebastian für die Ausarbeitung der schönen Tour – mit der Bitte, auch 2020 wieder eine Tour zu führen.

Die März-Tour am 24. mit einer Gehzeit von ca. 4,5 Stunden steht wieder unter dem Motto „Gemeinsame Zielwanderung“. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Netto-Parkplatz in Bensheim zwecks Fahrgemeinschaften nach Eberstadt.

Nach einer Rundtour mit Mittagseinkehr (ca.13.30 Uhr) treffen sich die Teilnehmer mit der Gruppe „Draußen mit Kindern“ am Ludwigsturm in Darmstadt zum gemütlichem Beisammensein. red

