Zwischen Moral und Überleben

Anzeige

Nachdem sie trotz ihrer Armut selbstlos drei Götter bei sich aufnimmt, helfen diese ihr, sich ein besseres Leben mit einem eigenen Geschäft aufzubauen. Da sie vielen armen Menschen mit Geld und Unterkunft das Überleben sichert, hat sie sich allerdings schnell wieder der ehemaligen finanziellen Not ausgesetzt.

Die gutherzige Frau bringt es jedoch nicht übers Herz, die Bittsteller abzuweisen, weshalb sie sich das Alter Ego ihres egoistischen, aber wirtschaftlich erfolgreichen Vetters Shui Ta erfindet. Schon bald sieht sie sich in diesem doppelten Spiel gefangen und muss eine Lösung für ihre eigenen Probleme und am besten noch für die Not der anderen Menschen finden.

Ob und wie ihr das gelingen wird, sieht man am Sonntag (11.) um 20 Uhr im Parktheater Bensheim während der Woche junger Schauspieler. Die moderne, sehr musikalisch gestaltete Inszenierung der Schaubühne Berlin in Zusammenarbeit mit der Schauspielschule „Ernst Busch“ soll den Zuschauern unter Regie von Peter Kleinert den großen Konflikt näherbringen, der sich in uns allen – mehr oder weniger – wiederfindet. In der Hauptrolle stellt sich Laura Balzer der Herausforderung, zwei drastische Gegensätze zu verkörpern, sowohl die barmherzige Frau als auch deren bösen Vetter.

Noch immer aktuell

Das Stück hat somit auch über 70 Jahre nach der Uraufführung 1943 kein bisschen an Aktualität verloren, wodurch deutlich wird, dass auch heute noch keine universelle Lösung gefunden wurde. Wir müssen also, jeder für sich selbst, überlegen, wie man ein besserer, ein „guter Mensch“ werden kann. Vielleicht kann der Abend im Parktheater einige Anregungen liefern.

Jonas Schnur, LK Deutsch, Q 2,

AKG Bensheim

Info: Der Text entstand im Rahmen des Schülerprojekts zur Woche junger Schauspieler; weitere Berichte der Schüler unter bergstraesser-anzeiger.de/theaterwoche

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.03.2018