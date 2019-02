Zwischen Zuversicht und Ablehnung

Bensheim.Selbst am Valentinstag hat es nicht gefunkt – das Haus am Markt bleibt ein kommunalpolitischer Streitfall und wird sich auch absehbar nicht zur Herzensangelegenheit aller Fraktionen entwickeln. Das zeigte einmal mehr die Sitzung der Stadtverordneten am Donnerstagabend.

Im Kolpinghaus ging es in erster Linie um einen Antrag der Koalition, die den aktuellen Sachstand zum Großprojekt

