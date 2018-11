Zwischenstopp an altem Grenzstein

Bensheim.Trotz schlechter Wettervorhersage und kühler Temperaturen ließen es sich 13 Wanderer der SSG Outdoor-Abteilung „Wandern für Aktive“ nicht nehmen, Siedelsbrunn und das Eiterbachtal zu erkunden. Ausgangspunkt war der Wanderparkplatz Hardberg bei Siedelsbrunn.

Durch bunten Herbstwald führte die Rundwanderstrecke an der Stiefelhütte vorbei. Von dort ging es hinab ins Eiterbachtal – und auf der anderen Seite stetig bergauf. Das schöne Laub der Bäume leuchtete auch bei Hochnebel.

Auf einer Lichtung erreichte man den Adlerstein, einen markanten dreieckigen Grenzstein, der immerhin auf 520 Höhenmeter liegt. Auf der einen Seite des Sandsteins befindet sich der Doppeladler des alten Reichs deutscher Nation (daher der Name „Adlerstein“) sowie Buchstaben des Großherzogtum Baden.

Auf den anderen Seiten das Mainzer Rad für Hessen und das Großherzogtum Kurpfalz. Der historische „Dreimärker“ Stein von 1792 zählt zu den wertvollsten im Odenwald. Kurz vorm Erreichen der Mittagsrast in der kleinen Gaststätte in Schönbrunn fing es an zu regnen.

Die Wanderer ließen sich erst einmal das leckere Essen schmecken, doch der Blick nach draußen verhieß nichts Gutes. Schneeregen und dann auch noch Schnee sorgten dafür, dass der Wanderführer die Tour verkürzen musste. Der steile Abstieg nach Korsika wurde dadurch vermieden.

Nächste Tour am 25. November

So machte sich die Gruppe mit Schirm auf dem Höhenweg wieder Richtung Siedelsbrunn auf, das man nach 18 Kilometern erreichte. Alle dankten dem Wanderführer für diese tolle Tour.

Die November-Tour mit Mittagseinkehr rund um den Melibokus findet am Sonntag, 25. November, statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Hochstädter Haus (ehemaliges Marmorit-Werk) in Hochstädten. Die Gehzeit beträgt etwa viereinhalb Stunden. Gäste sind wie immer zu den Touren der Abteilung willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.11.2018