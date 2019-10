„Zwölf intensive Jahre“

Bensheim.Nach vielen würdigenden Worten der Anerkennung, nach Geschenkübergaben und dem Heben von Sektgläsern nutzte die Hauptperson des Abends die Gelegenheit für einen persönlichen Rückblick auf die vergangenen „zwölf intensiven Jahre“. Er sei immer dankbar dafür gewesen, so Helmut Sachwitz, als Architekt wie in kaum einem anderen Beruf Umwelt, Lebensraum und Gemeinschaft mitgestalten zu können. „Freude hat es mir gemacht, dies in der Stadt, in der man lebt – und mit vielen von Ihnen gemeinsam – tun zu können.“

Zwölf Jahre seien hinreichend Zeit, um eine Stadt zu prägen, die Ergebnisse seiner Arbeit zu ernten – aber auch, sie von anderen auf den Prüfstand stellen zu lassen. Als einen seiner persönlichen Meilensteine nannte der scheidende Stadtrat die Umwandlung des Euler-Geländes von einer Industriebrache in ein Wohngebiet, die Sachwitz „auch städtebaulich für eine besonders gelungene Entwicklung“ hält. Als strategisch wichtigste Projekte zählte er neben dem Wohnungsbau den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen – drei große Kitas wurden in den zurückliegenden Jahren neu errichtet –, den Bau der Westtangente sowie die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets Stubenwald auf.

Ein besonderes Anliegen waren ihm außerdem die Neukonzeption der Kreisel und Grünanlagen entlang der Straßen sowie eine Reihe von Renaturierungsprojekten. Das jüngste an der Lauter in der Innenstadt hat in diesen Tagen gerade begonnen.

Zur Rolle eines Wahlbeamten gehöre allerdings auch, so Sachwitz weiter, „dass man sich nicht mit allen Vorstellungen durchsetzen kann und politisch Weichen in eine andere Richtung gestellt werden“. Auch wenn er keine konkreten Projekte genannt hat, dürfte der Architekt wohl dabei vor allem an die Entwicklungen rund um Bürgerhaus und Haus am Markt gedacht haben.

Eine „spürbare Veränderung“ im Laufe der vergangenen Jahre hat Sachwitz im Verhältnis der Bürger zu Politik und Verwaltung ausgemacht – nicht nur, aber auch in Bensheim. Mit Sorge sieht er sich mit einer Haltung konfrontiert, die Probleme simuliere und „die sachliche Auseinandersetzung erst gar nicht sucht, sondern sich darin erschöpft, die Autorität von demokratisch gewählten Strukturen und der Verwaltung zu untergraben“. Man dürfe sich nicht an solche Formen des Diskurses gewöhnen, die geprägt seien von Respektlosigkeit und einem zweifelhaften Umgang mit Wahrheit und Lüge, der Gefahr laufe, als selbstverständlich hingenommen zu werden.

„Echte Leistungsträger“

Nach diesen nachdenklichen Betrachtungen wandte Sachwitz sich der Zusammenarbeit mit Kollegen, Mitarbeitern und politischen Gremien zu. Er dankte insbesondere den Kollegen im Magistrat, namentlich dem zweiten hauptamtlichen Stadtrat Adil Oyan, der CDU-Fraktion mit Markus Woißyk an der Spitze und nicht zuletzt Bürgermeister Rolf Richter für die „enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit“.

Viel Lob hatte er für seine Mitarbeiter im Rathaus – eine Mannschaft mit „echten Leistungsträgern“. Ein großes Dankeschön galt auch Antje Rosenberger, die in den vergangenen Jahren im Vorzimmer des Ersten Stadtrats saß und eine wichtige Unterstützung gewesen sei – und nicht zuletzt natürlich Ehefrau Ruth, die wie die restliche Familie „meine Arbeit unterstützt und stets hinter mir gestanden hat“. cim

