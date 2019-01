Zwölf Wanderungen nicht nur im Odenwald

Bensheim.Die SSG-Gruppe „Wandern für Aktive“ ist auch 2019 wieder jeden vierten Sonntag im Monat unterwegs. Das Programm steht – und beginnt am Sonntag, 27. Januar mit einer Schannenbach-Tour. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Busbahnhof Bensheim (Abfahrt 9.10 Uhr), um ins Lautertal zu fahren. Los geht es in Gadernheim über den Kaiserturm zur „Schönen Aussicht“ und weiter über Glattbach nach Schannenbach. Dort kehrt die Gruppe zur Mittagsrast im ein. Anschließend geht es zurück nach Bensheim. Die Gehzeit beträgt rund fünf Stunden.

Im Februar steht eine große Heppenheim-Runde auf dem Programm, die auch mit Mittagseinkehr geplant ist. Die beliebte gemeinsame Zielwanderung ist im März geplant. Es geht zum Ludwigsturm in Darmstadt, wo sich alle Outdoor-Gruppen treffen, um einen schönen Nachmittag zu verbringen.

Für den April haben die Wanderführer eine Tour zwischen Gersprenz und Fischbachtal vorgesehen. Im Mai geht es auf dem Drachenweg Teil II und im Juni ist eine Pfalztour geplant.

Eine Rundtour vom Marbachstausee über das Reussenkreuz ist im Juli angesagt, und der Rheinsteig Teil III wird wieder zu Fuß und per Schiff im August zurückgelegt.

Es folgen eine Überraschungstour im September, und im Oktober werden Groß-Bieberau und Umgebung erkundet. Nach Birkenau und Buchklingen führt die Wanderung im November, und die kleine Jahresabschlusstour ist wieder ausnahmsweise gleich am ersten Sonntag im Dezember mit gemütlicher Einkehr am Schluss.

Die Ankündigungen werden wieder auf der Homepage der SSG Bensheim sowie im Vereinsspiegel des BA veröffentlicht. Alle Touren (außer im Dezember) haben eine reine Gehzeit von viereinhalb bis fünfeinhalb Stunden. Über neue Mitwanderer freut sich die Abteilung immer. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.01.2019