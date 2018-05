Zysten schränken Nierenfunktion ein

Anzeige

Bensheim.Geldspritze für einen guten Zweck: Die DAK-Gesundheit in Bensheim unterstützt die Arbeit des Vereins PKD Familiäre Zystennieren mit 10 400 Euro. Mit der Förderung der Krankenkasse finanziert der Verein das 15. PKD-Symposium in Freiburg. Mit rund 100 000 Betroffenen allein in Deutschland zählt die Krankheit zu den am weitesten verbreiteten Erbkrankheiten.

Das zweitägige Symposium für Patienten, Angehörige und Pflegekräfte hat sich zu einer der wichtigsten deutschen Veranstaltungen im Zystennierenbereich etabliert.

„Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung und danken der DAK-Gesundheit“, sagt Uwe Korst, Vorsitzender des bundesweiten Vereins Familiäre Zystennieren.