100 Helfer stehen bereit, nötig sind aber weit mehr

Bergstraße.Die ersten Arbeiten am geplanten Corona-Impfzentrum am Berliner Ring 89 in Bensheim laufen. Wie Landrat Christian Engelhardt gestern in einer Video-Pressekonferenz mitteilte, ist bereits Personal vor Ort, um die nötige Infrastruktur in dem Bürogebäude aufzubauen, das der Kreis angemietet hat. Schon länger seien Mitglieder des Kreisrevisionsamts im Haus, die dorthin umzogen, um in der Kreisverwaltung mehr Platz für die Mitarbeiter des Gesundheitsamts zu schaffen.

200 Helfer sind pro Tag nötig

Parallel bohre der Kreis an einem dickeren Brett: Für das Impfzentrum müsse Personal gefunden werden, Ärzte, Pfleger, Notfallsanitäter, aber auch Mitarbeiter aus nichtmedizinischen Bereichen. Gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung habe der Kreis einen Appell gestartet, auf den sich bisher etwa 100 Leute gemeldet hätten. „Wir brauchen aber noch weitere“, betont der Chef der Kreisverwaltung. Pro Tag müssen 200 Helfer in dem Bürohaus im Einsatz sein, um in dieser Zeit wie geplant 1350 Menschen zu impfen. Und da viele von ihnen in Teilzeit arbeiten werden, wird die benötigte Kopfzahl wesentlich größer sein. Und die Unterstützer sind gefragt. „Alle Kreise und Großstädte stehen vor derselben Situation wie wir“, rief Engelhardt in Erinnerung. Zu Beginn würden Soldaten der Bundeswehr zum Dienst im Impfzentrum abkommandiert.

Angesprochen auf Bedenken, größere Menschenansammlungen am Berliner Ring könnten ein größeres Infektionsrisiko mit sich bringen, verwies Engelhardt darauf, dass es die Landesregierung war, die den „Befehl“ erteilt habe, Zentren einzurichten. Er gehe davon aus, dass die Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung getroffen wurde, und wolle sie daher nicht bewerten. Der Kreis sei jedoch dafür zuständig, dass vor Ort alle Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden – auch mit Hilfe von Sicherheitsleuten. Er sei „froh über den Befehl“ aus Wiesbaden.

Impfungen bei Hausärzten seien nach jetzigem Stand erst einmal nicht geplant. Die Frage, ob sich der eine oder andere lieber vom Arzt seines Vertrauens impfen lässt, als von fremden Menschen in einem unbekannten Bürogebäude, sei „beachtenswert“ und könne durchaus noch eine Rolle spielen. Entschieden werde das aber an übergeordneten Stellen. Als einen Aspekt dabei nannte der Landrat die enorme logistische Herausforderung, die die erhoffte Impfaktion mit sich bringt. Der Impfstoff muss nach jetzigem Stand bei Minus 70 Grad Celsius transportiert werden. Erst vor Ort wird er zur Injektion vorbereitet.

„Datenschutz gewährleistet“

Mit Bezug zum Datenschutz – beim Besuch am Berliner Ring 89 müssen die Impfwilligen persönliche Daten abgeben – betonte Engelhardt, die Vorgaben des Landes Hessen würden befolgt. Ansonsten müsse sich vieles noch zeigen. Auch die Frage, wie die Gruppen definiert werden, die als erste geimpft werden dürfen, sei Sache des Landes, wobei der Kreis in der Position sei, Rückmeldung zu geben, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie sollen. Engelhardt rechnet auch damit, dass die Kosten für das Impfzentrum größtenteils von Land erstattet werden. Letztendlich zahlten so oder so „wir alle zusammen“.

Derweil sollen mehr Luftreiniger in den Schulen und Kindergärten aufgestellt werden. Das Land Hessen zahle im Rahmen des Programms „Gute Zukunft“ 3,225 Millionen Euro an den Kreis, die zum Teil dafür genutzt werden sollen, sagte der Landrat. Es seien schon die ersten Geräte aufgestellt worden. Weitere seien bestellt, die Lieferzeiten jedoch lang.

Steigende Zahl von Verstößen

Aktuelle Statistiken zur Pandemie steuerte Gesundheitsdezernentin Diana Stolz bei. Alleine im November habe es 1400 Neuinfektionen gegeben. Die Inzidenz sei stabil. „Es ist aber kein Wert, der mich glücklich macht“, bekannte Stolz. In den Krankenhäusern gebe es keine Entspannung. Immerhin sei die Zahl der betroffenen Einrichtungen im Kreis gesunken.

Wie Kreisbeigeordneter Karsten Krug informierte, ist die Zahl der Corona-Verstöße, die an die Bußgeldstelle des Kreises gemeldet wurden, in den vergangenen zwei Wochen von 737 auf 820 gestiegen. Großes Lob sprach er an das vierköpfige Team aus, das seit Anfang Juni in Rufbereitschaft stehe, um die Quarantäne in den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge zu organisieren.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.12.2020