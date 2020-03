100 Rimbacher Schüler müssen in Quarantäne

Bergstraße. 99 Schüler der siebten Klassen der Martin-Luther-Schule in Rimbach sowie rund zehn Begleitpersonen, die sich zurzeit auf Skifahrt im Ahrntal, Südtirol, befinden, werden nach ihrer Rückkehr vorsorglich unter häusliche Quarantäne gestellt. Das teilte der Kreis am Donnerstagabend mit. Die Gruppe soll am Freitagabend im Weschnitztal eintreffen.

Die Schüler waren vergangene Woche zu der Reise aufgebrochen. Seit Mittwoch zeigen ein Schüler sowie eine Begleitperson grippale Symptome. Beide sind im Moment isoliert und werden von einer weiteren Person betreut.

Das Ahrntal gehört zwar derzeit nicht zu den vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebieten, aber dennoch gibt es auch außerhalb dieser Risikogebiete Orte, an denen Erkrankungen mit dem Coronavirus aufgetreten sind. „In den Tagen vor der Fahrt ist von der Schulleitung unter Einbindung aller Schulgremien intensiv geprüft worden, ob die Fahrt stattfinden kann. In Rücksprache mit den zuständigen schulischen Institutionen, der Elternschaft, den begleitenden Lehrkräften sowie dem Reiseveranstalter wurde die Entscheidung getroffen, die Fahrt auf freiwilliger Basis stattfinden zu lassen, da das Reiseziel zu diesem Zeitpunkt nicht in einem vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebiet liegt,“ sagte Beate Wilhelm, Schulleiterin der Martin-Luther-Schule.

Die Reisegruppe wird unmittelbar nach der Ankunft in Rimbach durch das Gesundheitsamt untersucht werden. „Dies ist zunächst einmal eine reine Vorsichtsmaßnahme und wir hoffen natürlich, dass sich die Infektion letztlich nur als grippaler Infekt herausstellt“, sagte Landrat Christian Engelhardt. „Durch die Quarantäne, direkt nach der Rückkehr, bestehen die besten Voraussetzungen dafür, dass es keine weiteren Kontakte der Verdachtsfälle mit weiteren Personen unserer Region gibt“, so Engelhardt.

Die Quarantäne sei eine reine Schutzmaßnahme, die das Gesundheitsamt für die gesamte Gruppe aussprechen müsse. „Das Gesundheitsamt wird die betroffenen Familien am Freitag in Rimbach beraten,“ sagte die Gesundheitsdezernentin des Kreises, Diana Stolz. Der Kreis habe in der Sache zudem Rücksprache mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gehalten.

Am Freitag finden in der Schule Beratungen für alle Eltern der Kinder, die an der Reise teilgenommen haben, durch das Gesundheitsamt statt, wie die häusliche Quarantäne organisiert werden kann. Über das genaue Vorgehen werden die Eltern durch die Schule über die Schulelternsprecher informiert.

Im Kreis Bergstraße ist bisher eine 42 Jahre alte Frau aus Lampertheim an Covid-19 erkrankt. Sie zeigt nach Auskunft des Gesundheitsamtes leichte Symptome. dr/red

