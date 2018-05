107 Zeilen

Anzeige

Mit der Trennung von Frings hatte das Darmstädter Präsidium im Dezember einen Doppelfehler korrigiert, den es im Sommer begangen hatte. Denn die Vielzahl verschiedenster Aufgaben von der Kaderplanung bis zum Scouting, die in Darmstadt zum Traineramt gehören oder zumindest eng damit verknüpft sind, musste einen Trainer-Neuling wie den früheren Nationalspieler überfordern. Letztlich hatte Frings kaum eine Chance.

Doch auch wenn sich Schwächen in der Zusammenstellung des Kaders – besonders auf den offensiven Außenbahnen – schon früh abzeichneten, verlängerte die Vereinsführung ohne Not den Vertrag. Ironie für Frings: Eine seiner besten Verpflichtungen neben Tobias Kempe war Linksaußen Joevin Jones. Da der Mann aus Trinidad und Tobago aber bis Jahresende in Seattle gebunden war, kam er erst am Böllenfalltor an, als Frings schon seinen Hut hatte nehmen müssen.

Professionellere Struktur nötig

Während die Vertragsverlängerung mit Frings letztlich „nur“ eine finanzielle Belastung für die 98er zur Folge hatte, drohten die Folgen der ihm übertragenen zu großen Verantwortung den Verein schwer zu belasten. Ein Abstieg in Liga drei wäre angesichts der Ausbaupläne fürs Böllenfalltor zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt gekommen.

Gegen die Veilchen aus Aue kamen die Lilien am Sonntag mit zwei blauen Augen davon, gewannen gar glücklich und schafften so die Versetzung in die neue Zweitliga-Saison – eine Spielzeit, die gleich in mehrfacher Hinsicht vom Umbruch geprägt sein wird: Da ist die Erneuerung des Stadions, die mit dem Abriss der Gegengerade in die erste entscheidende Phase tritt. Da ist die Erneuerung der Mannschaft als neuerliche Herkulesaufgabe für Trainer Dirk Schuster und sein Team. Und da ist noch ein dritter Punkt: Der Verein muss sich professionellere Strukturen geben. Der Vertrag mit dem Trainer läuft noch zwei Jahre. Damit ist Zeit, um zusammen mit Schuster eine sportliche Entscheidungsebene aufzubauen – wenn man denn früh und ernsthaft genug damit anfängt. Kai Segelken

