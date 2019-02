107 Zeilen

Er war der Wunder-Trainer vom Aufstieg bis in die Fußball-Bundesliga. Und er war der Retter, der vor einem Jahr zurückkehrte zum SV Darmstadt 98 und die Lilien vor dem drohenden Absturz in die Drittklassigkeit bewahrte. Und doch musste Dirk Schuster gestern gehen. Denn trotz aller unermesslichen Verdienste um den Verein war es ihm nicht gelungen, die als Ziel formulierte „sorgenfreie Saison“ zu spielen.

Verlust aller Tugenden

Angesichts dessen, was das Team in den zurückliegenden drei Partien in Duisburg, gegen Heidenheim und in Sandhausen ablieferte, war eher das Gegenteil der Fall. Es konnte einem angst und bange werden um die 98er. In der offiziellen Erklärung des Präsidiums auf der Vereins-Homepage, in der von einer „nicht zufriedenstellenden sportlichen Entwicklung“ die Rede ist, liest sich das noch vergleichsweise moderat. Tatsächlich aber hatte das Treiben auf dem Platz bisweilen nur noch wenig mit Zweitligafußball zu tun.

Immer mehr Fans fragten sich, wo die hochgelobten – und vom Gegner gefürchteten – Tugenden der Lilien geblieben sind. Eine löchrige Defensive machte aus dem einstigen Abwehrbollwerk die Schießbude der Liga. Und dem gelernten Abwehrspieler Schuster gelang es nicht mehr, die Löcher zu stopfen. Da halfen auch die Verpflichtungen mehrerer Defensivspieler in der Winterpause nicht.

Das System ist entschlüsselt

Viel schlimmer noch: Im Spiel nach vorne war kein System zu erkennen – nur Orientierungslosigkeit. Lag’s „nur“ an einer Verunsicherung der Mannschaft aufgrund fehlender Erfolgserlebnisse? Oder kann Schuster doch nicht mehr als das schlichte Kick’n’Rush, was die Lilien vor einigen Jahren noch bis in die Eliteklasse gespült hatte? Dieses System jedoch, wenn man es überhaupt so nennen will, ist längst entschlüsselt. Die Gegner wussten längst, wie sie dem beikommen konnten.

Der Trainer und sein Team hatten beteuert, während ihrer vielmonatigen Auszeit vor der Rückkehr nach Darmstadt ihre Arbeit reflektiert und viel dazugelernt zu haben. Viel zu sehen war davon zum Leidwesen der Fans allerdings nicht. Stattdessen machte die Mannschaft nichts aus ihren Möglichkeiten und Schuster fand schon lange keine Antwort mehr auf die drängendsten Fragen. Insofern ist dieser Schritt der Vereinsführung nur konsequent und nachvollziehbar.

Schritt nicht ohne Risiko

Die Entscheidung ist nichtsdestotrotz nicht frei von Risiko. Denn es gibt selbstverständlich keine Garantie dafür, dass ein Trainerwechsel die erhoffte Trendwende herbeiführt. Was mit Jens Keller in Ingolstadt, Uwe Neuhaus in Bielefeld oder Michael Oenning in Magdeburg recht ordentlich gelungen ist, muss nicht zwangsläufig auch in Darmstadt zum gewünschten Erfolg führen.

Die Frage ist aber, ob es für Präsident Rüdiger Fritsch und seine Mitstreiter überhaupt noch eine Alternative gab. Allem Anschein nach ging es ihnen wohl so wie vielen außenstehenden Beobachtern: Die Hoffnung, dass die Wende mit Dirk Schuster gelingt, ist zusehends geschmolzen wie Schnee in der Februarsonne. Insofern blieb den Verantwortlichen wohl nur, alles auf die Karte Trainerwechsel zu setzen in der Erwartung, dass es nur noch besser werden kann. Kai Segelken

