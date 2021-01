1090 neue bestätigte Corona-Fälle

Hessen.In Hessen sind binnen eines Tages 1090 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag hervorgeht, stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle auf 169 960. Insgesamt 4733 Todesfälle wurden mit dem Virus in Verbindung gebracht, 57 mehr als am Vortag (Stand 0.00 Uhr). Die Inzidenz als wichtige Kennziffer der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner lag landesweit bei 94,4. Im Landkreis Fulda wird mit 185,5 weiter der höchste Wert in Hessen registriert.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.01.2021