Die Einwohner des US-Bundesstaats Minnesota, in dem auch die Einhäuser Partnerstadt Shoreview liegt, machen in diesem Jahr verstärkt von der Möglichkeit Gebrauch, sich per Brief an der Wahl des US-Präsidenten zu beteiligen. Darauf machte Bill Kiehnbaum, Präsident der Shoreview Einhausen Sister City Association – des Partnerschaftsvereins – diese Zeitung aufmerksam.

Nach einem Bericht des Star Tribune, einer Regionalzeitung aus der Hauptstadt Minneapolis, habe die Zahl der Briefwähler schon elf Tage vor der Wahl am kommenden Dienstag, 3. November, bei 1,2 Millionen gelegen – und damit doppelt so hoch wie bei der Wahl 2016. Der Unterstellung des Amtsinhabers Donald Trump, die Briefwahl könne zu Wahlbetrug führen, scheinen die Einwohner des Bundesstaats also eher wenig Glauben zu schenken.

In Shoreview gibt es neben der Wahl per Post und per persönlicher Stimmabgabe in den Gemeindezentren die Möglichkeit, Wahlzettel in spezielle Boxen einzuwerfen, die an verschiedenen Orten in den Kommunen aufgestellt werden. kbw

