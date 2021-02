120 Kilogramm schwere Baggerschaufel gestohlen

Dieburg.Diebe haben in der Zeit zwischen Freitag (5.2.) und Mittwoch (10.2.) in Dieburg eine 120 Kilogramm schwere Baggerschaufel von einem Baustellengelände „Im Flürchen" entwendet. Am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr ist der Diebstahl entdeckt und die Polizei informiert worden. Diese hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe sowie im beschriebenen Tatzeitraum aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06071/96560 ist die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

