125 Kilogramm gefälschte Markenkleidung entdeckt

Frankfurt/Südhessen.Der Zoll am Frankfurter Flughafen hat dieser Tage 125 Kilogramm mutmaßlich gefälschter Markenkleidung aus dem Verkehr gezogen. Dabei handelte es sich um T-Shirts, Jeans und Oberhemden. Die aus fünf Packstücken bestehende Frachtsendung aus der Türkei sollte über Deutschland an eine Privatperson in der Dominikanischen Republik weitergeleitet werden. Bei einem Dutzend Jeans sowie insgesamt 15 T-Shirts entdeckten die Zöllner außerdem auch Wäscheetiketten mit unzutreffenden Herkunftsangaben.

Vom Fälschungsverdacht betroffen waren sieben verschiedene Luxusmarken. Der Wert vergleichbarer Originale wird auf insgesamt 103 000 Euro beziffert. „Oft sind Fälschungen von Kleidungsstücken nicht auf den ersten Blick zu erkennen. In diesem Fall waren die Fälschungsmerkmale sofort erkennbar“, erklärte Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt zu dem Fund am Flughafen.

„Nach Eingang der Bestätigung durch die Originalhersteller werden die Fälschungen vernichtet“, so Straß weiter. Marken- und Produktpiraterie ist ein Hemmschuh für fairen Wettbewerb und neue Arbeitsplätze. Der Zoll hilft mit, im Interesse von Wirtschaft und Verbrauchern für fairen Wettbewerb zu sorgen.

Im Jahr 2018 wurden beim Hauptzollamt Frankfurt am Main mehr als 9000 Grenzbeschlagnahmeverfahren eröffnet und dabei über 520 000 Plagiate mit einem Warenwert von insgesamt rund 25,7 Millionen Euro festgestellt. Daneben gab es mehr als 500 Fälle mit insgesamt knapp 40 000 gefälschten Tabletten und Ampullen. Der überwiegende Teil der Plagiate wurde aus China eingeführt, darunter Uhren und Kleidung, Taschen, Sonnenbrillen, Mobiltelefone und Spielzeug bis hin zu Computerzubehör. Weitere Herkunftsländer waren Hongkong, die Vereinigten Arabischen Emirate, Singapur und die USA. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.12.2019