1,3 Millionen für Behinderte in Lorsch und Fürth

Christian Dreiss, Geschäftsführer der Behindertenhilfe Bergstraße (BHB), Staatssekretär Wolfgang Dippel und Landrat Christian Engelhardt (von links) bei der Übergabe der Fördermittel für zwei BHB-Projekte in Lorsch und Fürth © Tritsch

Bergstraße.Die Behindertenhilfe Bergstraße (BHB) freut sich über Fördermittel vom Land Hessen. Aus dem Sozialministerium fließen 705 000 Euro in den Neubau und die Ausstattung der Tagesförderstätte in Lorsch. Mit weiteren 590 000 Euro unterstützt Wiesbaden einen Neubau am Standort Fürth – zusammen fließen also knapp 1,3 Millionen Euro in die Region.

Gestern hat Wolfgang Dippel (CDU) im Landratsamt

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2491 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.03.2018