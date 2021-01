Kommunalwahl

Alle Bewerber in Lautertal zugelassen

Vier Parteien treten am Sonntag, 14. März, in Lautertal zur Wahl der neuen Gemeindevertretung an. Wie Wahlleiter Simone Meister gestern berichtete, hat der Wahlausschuss alle eingereichten Listen zugelassen. In der Reihenfolge, ...