1427 neue bestätigte Corona-Fälle

Hessen.Die Ausbreitung der Corona-Pandemie hält in Hessen auch am Sonntag an. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg um 1427 auf 107 361, wie aus Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand: 00.00 Uhr). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 33 auf 1749. Die sogenannte Inzidenz - das ist die Zahl von Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - erhöhte sich demnach landesweit auf 176,8.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 13.12.2020