Bergstraße

32-jähriger Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Am Mittwochmittag (30.09.) zogen Zivilfahnder in Bensheim einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr, der vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Der 32-Jährige wurde in der Schwanheimer Straße gegen 14 Uhr einer ...