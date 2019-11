149 Lkw-Fahrer kontrolliert

Südhessen.Insgesamt 149 Brummifahrer stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen – unterstützt von Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei – am Montag in der Zeit zwischen 5 und 12 Uhr auf den Autobahnen in Südhessen.

50 Lastwagenfahrer aus Deutschland sowie 99 Wagenlenker aus dem Ausland wurden hierbei genauer unter die Lupe genommen. Ein deutscher Fahrer steuerte seinen Sattelzug

...