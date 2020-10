15 000 Euro für Vereine in fünf Kommunen

Bergstraße.Erstmals hat die Jubiläumsstiftung der Sparkasse Bensheim in diesem Jahr neben der üblichen Zuwendung auch Sonderspenden an Vereine ausgeschüttet. Der Betrag in Höhe von insgesamt 15 000 Euro verteilt sich auf sechs Empfänger aus fünf Kommunen. Die Stiftung möchte damit nicht nur ihren Dank für die geleistete Arbeit zum Ausdruck bringen, sondern auch in schwierigen Zeiten eine finanzielle

