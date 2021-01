15-Kilometer-Regel gilt in vier hessischen Landkreisen

Fulda/Lauterbach.Angesichts der weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie gilt in nunmehr vier hessischen Landkreisen die 15-Kilometer-Beschränkung für tagestouristische Ausflüge. Neben dem Landkreis Fulda, der nach Daten des Robert Koch-Instituts mit 327,6 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche weiter die hessenweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz aufweist, trat die Regelung am Mittwoch auch im Vogelsbergkreis (Sieben-Tage-Inzidenz von 245,2) in Kraft. Bereits seit Montag ist sie in den Landkreisen Limburg-Weilburg (Inzidenz von 252,5) und Gießen (230,5) gültig.

