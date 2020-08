15. Sprechtag für Gründer

Bergstraße.Wegen der großen Resonanz auf den Gründer- und Unternehmersprechtag, den die Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) in Kooperation mit der RKW Hessen GmbH regelmäßig veranstaltet, gibt es dieses Angebot am Dienstag, 8. September, bereits zum 15. Mal. Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmer im Kreis Bergstraße sowie an Gründer mit Bezug zur Wirtschaftsregion Bergstraße.

Armin Domesle, der für die Region zuständige Projektleiter der RKW Hessen GmbH, informiert an diesem Tag über die Fördermöglichkeiten der Institution. Das Angebot reicht von der geförderten Existenzgründung bis hin zur Begleitung der Unternehmensnachfolge. Informationen gibt es auch über insgesamt 15 unternehmensübergreifende Arbeitsgemeinschaften, die zum Dialog mit Fachkollegen einladen. Passgenaue Angebote entwickeln die Experten der RKW Hessen GmbH darüber hinaus für den Mittelstand zu den Schwerpunkten Digitalisierung, Material- und Energieeffizienz sowie Kultur- und Kreativwirtschaft.

Auch die WFB erläutert ihre kostenlosen Serviceleistungen für die Unternehmer und Gründer in der Region. Der WFB-Fachbereich Unternehmerservice berät und betreut die ortsansässigen Betriebe in der Wirtschaftsregion Bergstraße – unabhängig von Größe und Branche.

Neutrale Beratung

Themen sind beispielsweise Fördermöglichkeiten, Investitionsberatung, Personal oder Unternehmensnachfolge. Zudem bietet der Fachbereich Beratung hinsichtlich beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen. Die Gründerberatung der WFB bietet die Chance, alle Aspekte der Existenzgründung mit einem neutralen Berater zu besprechen und das Vorhaben von Anfang an planmäßig zu gestalten. Ein Projekt der Gründerberatung ist die Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald. Hier verfolgt die WFB seit zehn Jahren das Ziel, die Gründungsbereitschaft in der Region weiterhin hoch zu halten.

Der Gründer- und Unternehmersprechtag der WFB findet aufgrund der Corona-Pandemie und unter Einhaltung strenger Hygieneregeln im Nibelungensaal im Alten Rathaus, Marktplatz 1, in Lorsch statt. Die Terminvereinbarung erfolgt über die WFB, Telefon: 06252 68929-75.

Weiteres Wissenswertes über die Fachbereiche Unternehmerservice und Gründerberatung der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de, das Beratungsteam der RKW Hessen GmbH finden Sie unter www.rkw-hessen.de/beratungsteam.html. red

