1500-Euro-Spende für die Karl-Kübel-Stiftung

Bergstraße.Zwanzig Jahre Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) – ein Jubiläum, das in diesem Jahr auf dem Kalender stand. Anlässlich des Festjahres hatte die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit der Bergsträßer Winzer eG einen Wein in limitierter Auflage abgefüllt und mit Jubiläumsetikett auf den Markt gebracht. Gelesen wurden die Trauben mit Unterstützung von Mitarbeitern der Wirtschaftsförderung im September des vergangenen Jahres. Insgesamt kamen 1271 Flaschen in den Verkauf. Ein Euro des Verkaufspreises je Flasche war für die in Bensheim ansässige Karl-Kübel-Stiftung bestimmt, die national und internationale Projekte zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Familien und Gemeinschaften initiiert und fördert. Um 229 Euro auf 1500 Euro aufgerundet wurde die Spende jetzt übergeben. Mit dabei waren (von links): Axel Noé (Sparkasse Bensheim), Jürgen Wüst (Karl-Kübel-Stiftung), Anja Antes (als ehrenamtliche Vertreterin der Winzer eG), Landrat Christian Engelhardt, Jürgen Gromer (Aufsichtsratsvorsitzender Wirtschaftsförderung), der ehemalige Bergsträßer Landrat Matthias Wilkes (Vorsitzender Stiftungsrat Karl-Kübel-Stiftung) sowie Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer Wirtschaftsförderung. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018