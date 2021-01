1583 neue Corona-Infektionen in Hessen

Coronavirus.Binnen 24 Stunden sind laut Robert Koch-Institut (RKI) in Hessen 1583 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich bis Donnerstag in Hessen um 67 auf insgesamt 4257 seit Beginn der Pandemie. Die wichtige Kennziffer der Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Hessen bei 119,3.

1813 der 2093 zur Verfügung stehenden Intensivbetten waren bis Mittwochmittag belegt. Rund ein Viertel der Betten war mit Covid-Patienten belegt. 83 320 Menschen in Hessen wurden bis Dienstagabend gegen Corona geimpft, 6413 davon haben beide Impfungen erhalten. Die Impfquote liegt damit bei 1,2 Prozent.

