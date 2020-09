Hessen.Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist in Hessen binnen eines Tages um 165 gestiegen. Wie das Sozialministerium in Wiesbaden (Stand 14.00 Uhr) am Donnerstag mitteilte, wurden damit inzwischen insgesamt 18 035 Sars-CoV-2-Fälle in Hessen registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich im Vergleich zum Mittwoch um einen auf 546.

