Hessen.Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Hessen ist am Donnerstag binnen eines Tages um 1658 gestiegen. Insgesamt lag die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei 47 477, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervorgeht (Stand 00.00 Uhr). 11 weitere Todesfälle wurden mit Sars-CoV-2 in Verbindung gebracht. Insgesamt starben demnach bislang 710 Menschen.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.11.2020