18-jähriger Todes-Raser legt Geständnis ab

Darmstadt/Bergstraße.Der Prozess gegen einen 18 Jahre alten Autofahrer, der am Tag vor Silvester 2018 einen tödlichen Unfall verursachte, hat vor der Jugendkammer am Landgericht Darmstadt begonnen. Die Anklage lautet auf Mord mit gemeingefährlichen Mitteln zur Verdeckung einer vorausgegangenen Straftat.

Der Heranwachsende, der sich zuletzt ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet aufgehalten hat und keine Fahrerlaubnis besaß, soll versucht haben, sich der Kontrolle einer Zivilstraße auf der A 5 zu entziehen und mit circa Tempo 150 auf den Parkplatz „Fuchsbuckel“ bei Heppenheim gerast sein. Dabei soll er mit einem geparkten Pkw kollidiert sein.

Eine 39 Jahre alte Frau, die sich auf dem Rücksitz des parkenden Autos befand, erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie kurze Zeit später verstarb. Der Sohn der Verstorbenen wurde bei dem Crash ebenfalls verletzt. Während es zu dem folgenschweren Unfall kam, befand sich der Ehemann des Opfers auf der Toilette der Rastanlage.

Zum Prozessauftakt ließ der Angeklagte durch seinen Verteidiger ein Geständnis verlesen. Darin betonte er unter anderem auch, dass er zwar in der Zeit vor dem Unfall Selbstmordabsichten geäußert habe, doch das sei „nur so dahingesagt“ worden. Zu keinem Zeitpunkt habe er tatsächlich die Absicht gehabt, sich das Leben oder gar anderen Menschen dabei mit in den Tod zu nehmen.

Über das verlesene Geständnis hinaus will der Angeklagte derzeit keine Angaben machen.

Die Jugendkammer hat für den Prozess bis zum 21. August sechs Verhandlungstage angesetzt. (gs)

