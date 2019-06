19-Jähriger muss für vier Jahre ins Gefängnis

Bergstraße.Farid F., der in den Abendstunden des 9. Oktobers am Bahnhof in Birkenau-Reisen einen 26 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer verletzt hatte, muss hinter Gitter: Die 10. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt unter dem Vorsitzenden Richter Jens Aßling verurteilte den 19-Jährigen, der zuletzt in Birkenau-Schimbach gewohnt hatte, wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von vier Jahren.

Damit blieb die Kammer unter der Forderung von Staatsanwalt Steffen Löwer, der eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten beantragt hatte. Verteidiger Peter Scheidl (Mörlenbach) hatte auf Freispruch, zumindest aber für eine milde Strafzumessung plädiert.

Keine Zufallsbegegnung

Das Gericht, das in weiten Teilen der Argumentation der Staatsanwaltschaft folgte, sah in dem Zusammentreffen des 19-Jährigen mit seinem Opfer am Reisener Bahnhof keine Zufallsbegegnung.

Vielmehr sei F. von einem Freund per Handy informiert worden, wo sich der 26-Jährige, der F. wenige Wochen zuvor selbst mit zwei Stichen in beide Oberschenkel verletzt hatte, befinde. F. habe sich ein Messer eingesteckt und sich mit dem Fahrrad auf den Weg nach Reisen – zum Tatort – gemacht. „Es war klar, worum es geht“, sagte Aßling.

Dort sei der 19-Jährige mit einem Freund erschienenen. Das Gespräch zwischen F. und seinem späteren Opfer habe zunächst einen friedlichen Verlauf genommen. Erst als der Freund des 26-jährigen Pakistani den Tatort verlassen wollte, sei die Stimmung gekippt.

Offenbar habe F. jetzt die Chance gesehen, Rache zu üben. Der Aussage, das Opfer habe in diesem Moment die Familie von F. beleidigt, schenkte die Kammer keinen Glauben. Damit hätte sich der 26-Jährige gegen einen zahlenmäßig überlegenen Gegner völlig ohne Sinn in Bedrängnis gebracht.

Absicht nicht feststellbar

Ob F.s Angriff in der Absicht erfolgt sei, sein Gegenüber zu töten, lasse sich nicht mehr feststellen. Sicher sei, dass er zweimal in den Bereich des Oberkörpers getroffen habe, wohlwissend, dass diese Stiche innere Organe verletzen und tödlich sein könnten. Das habe F. in Kauf genommen.

Seine Behauptung, es sei ihm nicht bewusst gewesen, ein Messer mitzuführen und es erst in seiner Tasche bemerkt, als er einen unmittelbar bevorstehenden Angriff seines Gegenübers wahrgenommen habe, wies das Gericht als „Schutzbehauptung“ zurück.

Potenziell tödliche Stiche

F., so führte der Vorsitzende weiter aus, trage schädliche Neigungen in sich, die durch regelmäßigen Alkohol- und Drogenkonsum verstärkt worden seien. Dies zeige sich auch an der Vielzahl von Gewalttaten, die F. in den vergangenen Jahren verübt habe.

Mit der Tat in Reisen sei er haarscharf an einer Anklage wegen versuchten Mordes vorbeigeschrammt. Die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe – Rache – hätten durchaus in Betracht kommen können. „Die Rechtsordnung kann Selbstjustiz in keinem Fall dulden“, resümierte Aßling. F. müsse jetzt damit rechnen, in absehbarer Zeit in sein Heimatland abgeschoben zu werden.

Staatsanwalt Steffen Löwer erklärte zu Beginn seines Plädoyers, es sei für den Vorwurf des versuchten Totschlags ausreichend, wenn durch eine Tat die Möglichkeit der Tötung eines Menschen gegeben sei. Es sei nicht erforderlich, dass die Tat zielgerichtet darauf angelegt sei, den Tod herbeizuführen. Laut den vorliegenden rechtsmedizinischen und medizinischen Gutachten hätten die Stiche von F. in Richtung Oberkörpers seines Gegenübers tödlich sein können. Es sei reiner Zufall, dass es durch die Tat nicht zum Tod des 26-Jährigen gekommen sei.

Von Rachlust erfüllt

Nachdem er selbst vom späteren Opfer verletzt worden sei, sei er davon erfüllt gewesen, Rache üben zu wollen. „Er wollte die Tat genau so begehen, wie sie geschehen ist“, sagte Löwer. F. habe in Vernehmungen und vor Gericht angegeben, er führe nicht immer ein Messer mit sich.

Nun stelle sich die Frage, warum er es aber ausgerechnet an dem Tag, als er über den Aufenthaltsort des Opfers informiert worden sei, eingesteckt habe. „Er wurde an diesem Tag extra angerufen. Er hatte seine Freunde auf das Opfer angesetzt“, führte der Staatsanwalt weiter aus.

Nach der Tat am Reisener Bahnhof sei F. feige geflüchtet, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Auch den Rettungsdienst habe er nicht informiert. „Das zeigt den Geist, in dem die Tat begangen worden ist“, sagte Löwer.

Ein Rechtfertigungsgrund – wie die behauptete Notwehr – sei nicht ersichtlich. Zudem sei F. „meilenweit von einer Schuldunfähigkeit entfernt“. Auch eine Affekttat komme nicht in Betracht. Dazu habe F. zu koordiniert gehandelt.

Hohe Aggressivität

Löwer bescheinigte dem Angeklagten eine hohe Aggressivität und ein hohes Gewaltpotenzial. „Er stellt sich über die Rechtsordnung und hat eine besondere Geringschätzung für die körperliche Unversehrtheit anderer.“Besonders verwerflich sei, das F. das Opfer zunächst in Sicherheit gewogen und dann aus dem Nichts zum Angriff übergegangen sei.

Löwer führte weiter aus, F. habe seit seiner Ankunft 2015 in Deutschland zehn Straftaten begangen. Zweimal sei er bereits wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestraft. „Er schlägt Menschen, wenn ihm danach ist. Das haben auch wir erlebt.“

Verteidiger fordert Freispruch

F.s Pflichtverteidiger Peter Scheidl sprach in seinem Plädoyer von einer Notwehrsituation, in der sich sein Mandat befand. Zumindest habe dieser irrtümlich angenommen, dass er vom 26-Jährigen mit einem Messer angegriffen werde. „Aus der Sicht von F. war es wahrscheinlich, dass das Opfer ein Messer dabei hatte und das auch benutzen wollte.“ Solle das Gericht dieser Argumentation folgen, müsse der Angeklagte freigesprochen werden.

F. habe bei der Tatausführung in diesem Moment nicht erkannt, dass die Stichverletzungen für das Opfer tödlich sein könnten. „Das wollte er gerade nicht, und er hat darauf vertraut, dass die Stiche nicht lebensgefährlich sind. Hätte er ihn wirklich töten wollen, hätte er es einfacher haben können.“ Dann hätte F. die Tat nicht in der Öffentlichkeit begangen und auf eine Weise, die keine Rückschlüsse auf seine Person zugelassen hätten.

Der Angeklagte, dessen Familie mit mehreren Personen im Gerichtssaal vertreten war, nahm den Urteilsspruch – zumindest äußerlich – gefasst auf.

In seinem Schlusswort hatte er sich mit leiser Stimme für seine Tat entschuldigt. Während seiner Zeit in Untersuchungshaft sei ihm klar geworden, dass er etwas falsch gemacht habe. /ü

