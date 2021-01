19 neue Corona-Fälle und fünf Todesopfer im Kreis Bergstraße an Neujahr

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 19 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Außerdem wurden vier neue Todesfälle gemeldet. Betroffen sind eine 88-jährige Person und eine 95-jährige Person aus Bensheim sowie eine 91-jährige Person und eine 82-jährige Person aus Lampertheim. Bisher sind im Kreis 115 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen.

Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 4912 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (2), Heppenheim (4) und Lautertal sowie aus Fürth, Gorxheimertal, Lampertheim (2), Mörlenbach, Neckarsteinach, Rimbach, Viernheim (2) und Wald-Michelbach (3).

Gestern hatte der Kreis in vier Fällen die betreffende Gemeinde noch nicht ermittelt. Inzwischen stehe fest, dass es sich je um einen Fall aus Bensheim und Einhausen handele. In den beiden anderen Fällen hätten die Infizierten ihren Aufenthaltsort nicht im Kreis Bergstraße. Die Fallzahl von Silvester sei daher auf 92 nach unten korrigiert worden. Zur Zahl der Genesenen und zu betroffenen Einrichtungen machte der Kreis heute keine Angaben. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 62 Patienten behandelt. Darunter sind 55 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 340 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 125,41 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Die Fallzahl war höher als vor Wochenfrist (10). Die Inzidenz wird daher morgen auf 129 steigen.

Die Zahl der Infektionen ist an Neujahr in Hessen um 1801 gestiegen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts in Berlin (Stand 0 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle stieg um 42 auf 2887. dpa/tm