20 Jahre im Dienst für andere

Bergstraße.In der Kategorie „Lebenswerk“ hat der KSC Bensheim seinen Vorsitzenden Reginald Schulze für den Bergsträßer Bürgerpreis 2019 vorgeschlagen. Seit der Vereinsgründung 1999 ist Schulze Vorsitzender und leitender Cheftrainer des Kampfsportclubs. „Durch sein außergewöhnliches Engagement in diesen 20 Jahren hat er die positive Entwicklung des KSC entscheidend geprägt“, schreibt Morrison Owusu in der Bewerbung.

Die größten sportlichen Erfolge des Vereins waren zwei Deutsche Meisterschaften. „Aber Reginald Schulze hat in führender Position auch dafür gesorgt, dass der KSC als gemeinnütziger Verein neben seiner sportlichen Ausrichtung auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird“, heißt es weiter. Das Hauptaugenmerk des Clubs, der aktuell rund 200 Mitglieder zählt, liegt heute im sozialen Bereich.

Empathie, Ideen und Mut

„Eine zielgerichtete solide Jugendarbeit sowie ein harmonisches und respektvolles Miteinander bilden die Basis unseres Vereinslebens, das Reginald Schulze durch seine Empathie, seine Ideen und seinen Mut, neue Wege einzuschlagen, wesentlich gefördert hat“, schreibt Owusu. Gemeinsam mit Physiotherapeutin Nicole Meurer hat er das mehrfach ausgezeichnete „Therapeutische Boxen ADHS“ entwickelt, das den Betroffenen hilft, Symptome zu lindern, und sie am Vereinsleben teilhaben lässt.

Zudem hat Reginald Schulze sportartenübergreifenden Sportförderunterricht entwickelt, der in drei Bensheimer Schulen in Arbeitsgemeinschaften angeboten wird. Einem Wohnungslosen stellt Schulze eine Unterkunft zur Verfügung und entlohnt ihn für Hausmeistertätigkeiten in der KSC-Sporthalle. Auch hilft Club unter Schulzes Regie jungen Menschen bei der Suche nach Ausbildungsplätzen.

„Am 14. September findet in unserer Sporthalle eine Box-Gala statt. Reginald Schulze wird dabei zum letzten Mal als Trainer in Erscheinung treten, um die Verantwortung jetzt der jüngeren Generation zu überlassen. Er wird dem KSC aber auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen und sich um organisatorische und administrative Belange kümmern. Der Bergsträßer Bürgerpreis wäre eine schöne Möglichkeit, die von ihm geleistete hervorragende Vereinsarbeit zu würdigen“, heißt es in der Bewerbung. red

