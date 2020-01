20 Jahre Zeitungen austragen – auf zwei Rädern

Bergstraße.20 Jahre trägt Reinhard Heid bereits den BA aus – anfangs noch als Springer auf dem Mofa, unter anderem in Zwingenberg, Bensheim, Auerbach, Schönberg, Gadernheim und vertretungsweise in Lautern. Damals waren auch Doggenmischling Fleur und Pudel Timmy mit von der Partie. Inzwischen saust er ohne tierische Begleitung auf dem Fahrrad durch die Straßen.

„Das ist quasi mein bezahltes Fitnessstudio“, erzählt der 59-Jährige und lacht. Acht Kilometer legt er jeden morgen auf dem Rad zurück. Angefangen habe alles damit, zusätzliches Geld für den Hausbau zu verdienen. „Außerdem haben wir – meine Frau Conny und ich – uns so unsere Fernreisen finanziert“, ergänzt Heid. Denn Conny Heid trägt seit vielen Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Zeitungen aus. Nach Asien ging es dadurch für die beiden, nach Australien und Südamerika. Hauptberuflich ist Heid technischer Prüfer bei der Bundeswehr in Darmstadt. „Früher war ich im Sudan, jetzt bin ich aber im Zivildienst“, berichtet der Zusteller.

Ein straffer Zeitplan

Gebürtig aus Schafheim und mit Zwischenstationen in Fränkisch-Crumbach und Lautern lebt er inzwischen mit seiner Familie in Heppenheim. Neben der Arbeit und der Familie – seiner Frau, dem 20-jährigen Sohn und der 18-jährigen Tochter – bleibt nicht sehr viel Freizeit. Dennoch ist Heid beispielsweise im Kirchenvorstand in Neunkirchen, organisiert das Kartfahren in Hemsbach oder schraubt am Motorrad seines Sohnes.

Abends geht Reinhard Heid um 21 Uhr schlafen. Denn schon um halb 2 muss er wieder raus. „Dann trage ich die Zeitungen aus. Allerdings muss ich den Zug um halb 6 in Richtung Darmstadt erwischen, damit ich es pünktlich zur Arbeit schaffe.“

Auch wenn er nur wenige Stunden hat, um sich auszuruhen, sei es für ihn der passende Nebenjob: „Da stehe ich lieber früh auf und komme nicht zu spät nach Hause. Abends wäre es für mich viel schwerer, noch einmal loszuziehen.“

Morgens hingegen sei seine Zeit. Manchmal wartet Heid noch im Auto, bis die Zeitungen in Auerbach ankommen. Wenn sie dann da sind, geht es los: Dann lädt er die erste Hälfte auf sein Rad und tritt kräftig in die Pedale. Dann folgt die zweite Runde. Denn etwa 280 Zeitungen warten darauf, von dem gebürtigen Schafheimer in Auerbach ausgetragen zu werden. Normalerweise ist er auf dem Fahrrad unterwegs, „aber es war auch schonmal platt. Dann renne ich. Das ist inzwischen alles schon Gewohnheit.“ Denn mit dem Auto dauere es um einiges länger: „Mit dem Fahrrad bin ich etwa eine halbe Stunde schneller fertig“, berichtet der 59-Jährige. Manchmal mache ihm allerdings das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Denn bei Glatteis muss er aufpassen und langsamer fahren.

Begegnungen mit einem Dachs

Damit er auch in der Dunkelheit gesehen wird, ist für Reinhard Heid Arbeitskleidung sehr wichtig. Meist trägt er eine neonfarbene Softshell-Jacke, jetzt im Winter eine dicke BA-Jacke mit Leuchtzeichen. Außerdem habe er noch eine Weste und Regenkleidung im Auto dabei – für den Fall der Fälle.

Langweilig wird es nicht, wenn Heid auf dem Fahrrad unterwegs ist. „Es macht Spaß, in der Früh unterwegs zu sein“, erzählt der Zusteller, denn es sei immer etwas los. „In den frühen Morgenstunden sieht man zum Beispiel Tiere, die einem sonst nicht begegnen. Letztens habe ich auf meiner Tour einen Dachs gesehen“, erklärt er und lächelt. Ab und an zeige er zum Beispiel Taxifahrern, wie sie zu eher versteckten Häusern finden. „Und manchmal habe ich auch mit der Polizei zu tun. Wenn eine Haustür aufsteht oder der Schlüssel steckt, dann melde ich das und warte, bis die Beamten da sind“, so Heid. Ab und an gebe es auch eine Flasche Sekt zum Dank: „Wenn sich die Menschen bedanken, dann freut man sich natürlich umso mehr.“

