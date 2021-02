Bergstraße

20 neue bestätigte Corona-Fälle / Inzidenz bei 50,0

In Darmstadt sind für Freitag (19.2.) 20 laborbestätigte Fälle von Covid-19 dazugekommen, so dass kumuliert nun 3899 laborbestätigte Fälle in Darmstadt registriert sind. 3676 davon betrachtet das ...