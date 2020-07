200. Geburtstag am 12. Juli

Darmstadt.Das Hessische Landesmuseum Darmstadt zählt zu den großen Häusern Deutschlands und vereinigt zahlreiche unterschiedliche Sammlungen aus den Bereichen Kunst-, Kultur- und Naturgeschichte. Am Sonntag (12.) feiert es seinen 200. Geburtstag.

Im Jahr 1820 übergab der damalige hessische Großherzog Ludewig I. (1753-1830) seine Kunst- und Naturaliensammlung an den Staat und damit der Öffentlichkeit. Dies ist die Geburtsstunde des heutigen Hessischen Landesmuseums Darmstadt. Ludewig verfügte ganz im Sinne der Ideale der Aufklärung, dass die Sammlungen zum „Nutzen und der Belehrung“ der Bevölkerung seines Großherzogtums dienen sollten. Damit gehört das Hessische Landesmuseum zu den ersten öffentlich zugänglichen Museen in Deutschland und Europa, gegründet mit einem ausgewiesenen Bildungsauftrag. Die Universalität der Bestände war damals bereits angelegt. Dieser enzyklopädisch verstandene Ursprung blieb prägend für die nachfolgenden 200 Jahre.

Die Sammlungen waren zunächst im Darmstädter Residenzschloss zugänglich und erhielten im Jahr 1906 ihren endgültigen Standort in dem von Alfred Messel gebauten Museumsgebäude am Friedensplatz. Das Großherzogliche Museum rückte damit in die Reihe der modernsten Museen Deutschlands auf und behielt seinen herausragenden Stellenwert als Universalmuseum von Kunst, Kultur und Natur unter einem Dach bei.

Die folgenden Jahrzehnte waren geprägt von umfangreichen Erwerbungen und Schenkungen in allen Sammlungsbereichen. Die Zerstörung des Gebäudes 1944 war ein großer Einschnitt, aber der Wiederaufbau gelang bis Mitte der 1950er Jahre. Das Museum behauptete seine Stellung und konnte mit seinen Beständen bis in die Gegenwart aufschließen, in der Kunst besonders im Bereich der Sammlungen des 20. Jahrhunderts u. a. mit dem weltberühmten „Block Beuys“ von Joseph Beuys und der Jugendstilabteilung, in der Naturgeschichte mit der reichen Ruppenthal-Mineraliensammlung und den Fossilien aus dem Unesco-Weltnaturerbe Grube Messel.

Seit der Wiedereröffnung des Museum nach siebenjähriger Sanierung im Jahr 2014 ist das Hessische Landesmuseum Darmstadt mit aktualisierter Museumstechnik, komplett erneuerter und erweiterter Präsentation der Sammlungen und einem regen Ausstellungsprogramm national und international präsent. zg

