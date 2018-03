Anzeige

Bergstraße.Für ihre Spendenaktion ließ die Sparda-Bank Hessen im vergangenen Herbst die Bürger entscheiden, wer einen Zuschuss aus dem Spendentopf des Geldinstituts bekommt. Für die 30 Vereine mit den meisten Stimmen wurden jeweils 2000 Euro zugesagt.

Freuen über diesen Betrag konnte sich nun das Schulprojekt „Ärzte gegen Tierversuche“ an der Karl-Kübel-Scbule in Bensheim. Zu Gast bei der Übergabe der Spende durch Jonas Kunert von der Bensheimer Geschäftsstelle war Chemikerin und Tierschutzlehrerin Dr. Lisa Crämer-Schwarz, die zuvor als ehrenamtlich engagiertes Mitglied der Ärzte gegen Tierversuche in einer Unterrichtseinheit über die Arbeit des Vereins informierte. „Es ist mit ein Herzensanliegen, Kindern die Augen zu öffnen für das Leid der Tiere in Laboren und ihnen gleichzeitig innovative und erfolgreiche tierversuchsfreie Forschungsmethoden vorzustellen“, sagte sie gestern bei der Spendenübergabe. tz