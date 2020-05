2000 Euro für Stoffmasken

Bergstraße.Ein freudiger Anlass führte die Organisatorinnen der Aktion „Wir sind Bergstraße“, Bianca Scholz und Annalena Homa, zur Energiegenossenschaft Starkenburg nach Heppenheim. In der Geschäftsstelle erwarteten sie Vorstandsmitglied Micha Jost und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Guthier mit einem 2000-Euro-Spendenscheck. Damit soll die weitere Arbeit der freiwilligen Helferinnen und Helfer unterstützt werden.

Bislang wurden über 25 000 Schutzmasken genäht und im Kreis Bergstraße an Alten- und Pflegeheime, soziale Einrichtungen, Polizei, Feuerwehr oder Pflegedienste kostenlos verteilt. Unter dem Dach von „Wir sind Bergstraße“ sind rund 500 Näherinnen und Näher aktiv.

„Wir sind durch unsere Mitglieder auf diese Aktion aufmerksam gemacht worden, waren sofort begeistert und haben uns unmittelbar zu einer Spende entschieden“, erläutert Andreas Guthier, Aufsichtsratsmitglied der Energiegenossenschaft Starkenburg.

Bianca Scholz nahm den Scheck dankend im Empfang. „Toll, dass wir hier eine so wertvolle Unterstützung für unsere gemeinnützige Arbeit erhalten.“ Die Mitinitiatorin Annalena Homa ergänzt: „Wir werden uns nun Gedanken machen, welche Formen der Zusammenarbeit in Zukunft möglich wären“, heißt es in einer Pressemitteilung. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.05.2020