2067 neue bestätigte Corona-Infektionen

Hessen.Die Anzahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist mit 2067 Fällen binnen 24 Stunden deutlich gestiegen. Die Zahl der bekannten Infektionen erhöhte sich damit im Bundesland seit Beginn der Pandemie auf 81327. Dies geht aus Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervor (Stand 00.00 Uhr). Bislang starben in Hessen 1163 Menschen an oder mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle stieg im Vergleich zum Vortag um 52.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.11.2020