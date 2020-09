21-Jährige bei tragischem Unfall zwischen Hauswand und Fahrzeug eingeklemmt

Alsbach-Hähnlein.Ein tragischer Unfall hat sich am Montagmorgen (28.9.) in Alsbach-Hähnlein in einer Hofeinfahrt in der Tannenburgstraße ereignet. Gegen 8.30 Uhr hatte sich dort eine 21 Jahre alte Frau zwischen ihrem Auto und der Hauswand eingeklemmt. Dabei verletzte sich die junge Frau schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, der sich mutmaßlich im Zuge des Startvorganges ereignete und auf welchem Weg sich das Auto in Bewegung gesetzt hat, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird eine Beteiligung Dritter an dem Geschehen ausgeschlossen.

