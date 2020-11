2130 neue Corona-Neuinfektionen in Hessen 

Wiesbaden.2130 Coronavirus-Neuinfektionen sind nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) binnen 24 Stunden in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 70.200 (Stand 0 Uhr). 961 Todesfälle werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 26 mehr als am Vortag.

Von Kommunen selbst gemeldete Werte können von den Zahlen des RKI abweichen, da sie die Daten mit Zeitverzögerung weitergeben. Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des RKI oder des hessischen Sozialministeriums.

