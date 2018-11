Insgesamt 220 Radfahrer waren im Jahr 2017 an der Bergstraße in Unfälle verwickelt – das teilt das Polizeipräsidium Südhessen jetzt mit. Unter den Verunglückten waren 62 Kinder und Jugendliche. „Jeder Unfall ist einer zu viel!“, sagt die Polizei. Und obwohl die Zahlen im Vergleich zu 2016 leicht zurückgegangen sind – es gab sechs Unfälle weniger –, investieren die Ordnungshüter weiterhin in die Präventionsarbeit.

„Wie jeder andere Verkehrsteilnehmer, sind auch Fahrradfahrer vielen Gefahren im Straßenverkehr ausgesetzt. Als Radfahrer ist man besonders im Dunkeln gefährdet, denn im Vergleich zu Autofahrern fehlt die schützende Blechschicht. Dazu kommt, dass Radfahrer gegenüber Autos schlechter wahrgenommen werden“, so die Polizei.

Sieben-Punkte-Check

Auch in der dunklen Jahreszeit fahren viele Kinder mit dem Rad zur Schule. Die Polizei rät Eltern, die Verkehrssicherheit der Räder zu überprüfen. Dafür geben die Beamten einen Sieben-Punkte-Check an die Hand. Vorhanden sein sollten:

1. Mindestens zwei gelbe Speichenrückstrahler (Katzenaugen) für Vorder- und Hinterrad – alternativ reflektierende Speichenröhrchen an jeder Speiche oder weiße reflektierende Streifen auf den Reifen;

2. Vorder- und Hinterradbremse;

3. zwei installierte Beleuchtungen: nach vorne weißes und nach hinten rotes Licht;

4. ein helles Klingelzeichen;

5. Reflektoren: nach vorne weiß, nach hinten rot;

6. ein großflächiger roter Z-Rückstrahler sowie

7. Pedale mit gelben Reflektoren.

Auch ein Helm ist wichtig

„Daneben sind helle oder reflektierende Kleidungen wünschenswert. Auch schützt ein Fahrradhelm vor möglichen Unfallfolgen und sollte nicht fehlen“, heißt es weiter. Die Heppenheimer Polizei hat es sich zum Ziel gesetzt, die Schulwege in den nächsten Wochen zum Schutz der Radfahrer – insbesondere der kleinen – zu überwachen.

Dabei wollen die Ordnungshüter dann auch gemeinsam mit den Fahrern die Sicherheit der Räder überprüfen. „Zu beachten ist, dass verkehrsunsichere Fahrräder nicht im Straßenverkehr geführt werden dürfen. Bei Verstößen können Bußgelder verhängt werden“, heißt es abschließend. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018