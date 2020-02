222 Kilometer Radfahren gegen den Krebs

Bergstraße.Das Team Bensheim der Tour der Hoffnung (TdH) wird in diesem Jahr wieder eine Rad-Charity-Veranstaltung zugunsten krebskranker Kinder veranstalten. Am 27. Juni wird es um 9.30 Uhr in Bensheim losgehen, die Tour führt für zwei Tage in das Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz.

Nach der erfolgreichen Ausrichtung der Tour de Riva im Jahre 2017 war die Nachfrage so groß, dass sich die Verantwortlichen von TdH Bensheim entschlossen, die „Tour de Pfalz“ ins Leben zu rufen. „Viele unserer bisherigen Teilnehmer haben uns angesprochen, wann wir denn wieder einmal unterwegs sein würden. Das war für uns Ansporn und Startschuss zugleich, da wir uns auch mit dem Gedanken getragen hatten, wieder eine Tour anzubieten“, sagt Helmut Richter, der Vorsitzende des Teams Bensheim.

Von Bensheim nach Burrweiler

Schnell war ein Ziel gefunden, nur ein zeitlich guter Termin musste noch her. „Es sollte auf jeden Fall vor den Sommerferien sein. Viele unsere Radsportunterstützer radeln am Wochenende in den Odenwald oder auch in die Pfalz, kennen und schätzen diese Regionen. Und so wird uns die Tour dieses Mal von Bensheim nach Burrweiler führen. Rund 110 Kilometer am ersten und knapp 112 Kilometer am zweiten Tag zurück nach Bensheim wird die Strecke umfassen“, so Jürgen Pfliegensdörfer, der als Zweiter Vorsitzender des Vereins für die Pressearbeit verantwortlich ist.

Geboren wurde diese Idee der Pfalztour auch ein wenig in Heppenheim. Denn die Deutsche Weinprinzessin Charlotte Freiberger ist mit Christoph Rabold liiert, beide werden demnächst heiraten. Er ist Inhaber eines Weingutes in Burrweiler, das 15 Kilometer von Neustadt an der Weinstraße entfernt liegt. Somit werden die 140 Teilnehmer dieser Tour am 27. Juni gegen 17 Uhr im Weingut Rabold empfangen und nach einer Nacht in der gemeindeeigenen Festhalle am nächsten Morgen wieder auf die Strecke geschickt.

Hoffen auf viele Spendengelder

Von Bensheim geht es am ersten Tag zunächst nach Gernsheim. Dort wird mit der Fähre der Rhein überquert. Am Westufer geht es dann quer durch die beginnenden Pfälzer Weinberge es in Richtung Frankenthal. Unterwegs sind in verschiedenen Städten wie Worms, Neustadt und Dietesfeld Stopps eingeplant.

Am Abend im Weingut werden dann die Teilnehmer gemeinsam mit Sponsoren und Freunden einen gewiss tollen Abend verbringen, eine Band wird die Stimmung anheizen und am nächsten Morgen geht es nach einem gemeinsamen Frühstück auf die zweite Etappe.

Die führt über Landau nach Speyer, wo im Bereich des Doms ein Halt eingeplant ist. In Schwetzingen wird die gesamte Truppe am Schloss erwartet. Man hofft, dass man auf der gesamten Strecke ordentlich Spenden sammeln kann, um die vielen Projekte, die die Bensheimer Ehrenamtlichen derzeit begleiten, weiterhin unterstützen zu können.

Zwei Stopps sind noch in Lorsch am Kloster und in Heppenheim auf dem Marktplatz eingeplant, ehe es zum Abschluss nach Bensheim gehen wird.

Noch sind ein paar Plätze frei

Wer an der Tour teilnehmen möchte, kann sich noch anmelden. Es sind noch einige Plätze frei. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 250 Euro. Dafür erhält man als Teilnehmer nicht nur eine über zwei Tage organisierte Tour mit Freunden und Unterstützern, sondern leistet auch einen Beitrag zugunsten krebskranker Kinder. „Das Gepäck wird selbstverständlich transportiert, ein hochwertiges Trikot, komplette Verpflegung und eine ,Fünfsterneschlafstätte’ in einer Turnhalle gibt es dazu“, versprechen die Organisatoren und fügen hinzu: „Das muss man wissen, wenn man bei den Touren des Teams Bensheim dabei sein möchte. Komfort wird kleingeschrieben, gute Laune dagegen sehr groß – und alles ganz nach dem Motto ,Jeder Cent kommt an’“. pfl

Info: Anmeldungen per E-Mail an: info@tdh-bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.02.2020