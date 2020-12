23 neue Corona-Fälle alleine in Heppenheim - Inzidenz steigt weiter deutlich an

2 Fotos ansehen Symbolbild © dpa

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 60 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Weitere Todesfälle wurden nicht bekannt. Bisher sind im Kreis 53 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 3739 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (3), Einhausen, Heppenheim (23), Lautertal (2), Lorsch (3) und Zwingenberg (2) sowie aus Biblis, Fürth, Grasellenbach (2), Hirschhorn, Lampertheim (2), Mörlenbach (9), Rimbach, Viernheim (6) und Wald-Michelbach (3).

Zu den betroffenen Einrichtungen und zur Zahl der Genesenen machte der Kreis ebenso wenig Angaben wie zum Grund für die zahlreichen Fälle in Heppenheim. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 73 Patienten behandelt, darunter 68 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 388 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 143,44 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Die Inzidenz wird wegen des weiterhin starken Anstiegs an Fallzahlen morgen einen Wert von knapp 157 erreichen. Der bisherige Maximalwert im Kreis lag Anfang November bei 160.

Die Zahl der Infektionen in Hessen stieg um 1427 auf 107.361, wie aus Zahlen des Berliner Robert-Koch-Instituts hervorgeht (Stand: 0 Uhr). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 33 auf 1749. dpa/tm