Hessen.Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich in Hessen innerhalb von 24 Stunden um 2325 erhöht. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle auf 72 525, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag (Stand 20.11.2020, 00.00 Uhr) meldete. Die Todesfälle, die mit der Pandemie in Verbindung gebracht werden, stiegen um 19 auf 980.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.11.2020