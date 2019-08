24 000 Euro für Krebskranke

Bergstraße.Über 150 Radsportler strampelten jetzt bei der Tour de Pfitzenmeier zugunsten der guten Sache und sorgten mit ihrer Charityaktion für eine ordentliche Spendensumme. Seit vielen Jahren sind sie gemeinsam mit dem Team Bensheim der Tour der Hoffnung unterwegs und sorgen so Jahr für Jahr für Unterstützung verschiedener Hilfsorganistationen oder Kinderkrebskliniken. Das Team Bensheim der Tour der Hoffnung engagiert sich seit vielen Jahren mit Events zugunsten krebskranker Kinder und wird dabei von dem Unternehmen unterstützt.

Zum Start war der fast 160 Personen umfassende Peloton von Fahrerkapitän Reiner Fuchs in einem Kurzbriefing vor allem auf das Fahren in der Gruppe eingewiesen worden. Sechs Polizeimotorräder sorgten für freie Fahrt – und ab ging es nach Heidelberg. Über Lorsch, Viernheim und durch Heidelberg ging es am Neckar entlang, ehe die Steigung zu den Waldpiraten aufwärts ging. Dort sollte die diesjährige Spende übergeben werden. Die Waldpiraten ist ein Einrichtung der Deutschen Kinderkrebsstiftung, die vor allem krebserkrankten und von der heimtückischen Krankheit befreiten Kindern die Möglichkeit gibt, die Natur in einem Camp zu erleben.

Die Kinder sind mit großem Eifer dabei, Klettern, Fahren mit dem Mountainbike oder erkunden zu Fuß die Natur. Selbstverständlich finanziert sich diese Einrichtung nur über Spendengelder – und so war man sichtlich froh, als der Vorstand des Teams Bensheim der Tour der Hoffnung versprochen hatte, dass die diesjährige Spende der Radtour an diese Einrichtung gehen soll.

Riesengroße Freude

Als die Truppe samt Polizei und dem ASB Mannheim beim Camp ankam, wurden sie von den Kindern freudig empfangen. Nach einer ausgiebigen Pause mit Erfrischungen, Bananen und Äpfeln, wurde die Spendensumme genannt: 12 000 Euro wurden eingeradelt – und genau diese Summe legten die Bensheimer Ehrenamtlichen von der Tour der Hoffnung nochmals drauf. Somit konnten der Stellvertretenden Geschäftsführerin der Einrichtung, Sonja Müller, eine Spende von insgesamt 24 000 Euro übergeben werden. Sie freute sich enorm über diese große Summe und sagte, „dass die Radfahrer gerne wiederkommen dürfen“.

Mit dieser Spende kann für 20 Kinder ein Campaufenthalt finanziert werden. Das ist in etwa die Anzahl der Kinder, die jährlich aus dem Kreis Bergstraße zu den Waldpiraten kommen. Beim Abschied standen Kinder und Eltern Spalier und winkten den Teilnehmern, die die Heimreise antraten. Um 15 Uhr befanden sich alle wohlbehalten wieder am Startpunkt ein. Dort wurde noch gemeinsam gegessen und bei so manchem Getränk der Tag bei den Waldpriaten Revue passieren lassen. Die Aktion war ein voller Erfolg, die Organisation hervorragend und Dank der tollen Begleitung durch Kräfte der Polizei Hessen und Baden-Württemberg lief alles wie am Schnürchen. pfl

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.08.2019