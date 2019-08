2,5 Kilogramm Kokain erschnüffelt

Frankfurt.Rauschgiftspürhund Viggo vom Hauptzollamt Frankfurt erschnüffelte jetzt am Flughafen 2,5 Kilogramm Kokain in einem Reisekoffer.

Bei der Kontrolle des Gepäcks eines Fluges aus dem brasilianischen Sao Paulo zeigte der siebenjährige Labradormischling durch „Einfrieren“ (Verharren an der Geruchsquelle) an einem Stoffkoffer an, dass sich Rauschgift darin befand. Das Röntgenbild zeigte Unregelmäßigkeiten in der Rückwand.

Die Hundeführerin kontrollierte den Koffer manuell und stellte dabei fest, dass dort ein weißes Pulver eingearbeitet war. Der Rauschgiftschnelltest reagierte positiv auf Kokain.

Die 56-jährige Drogenkurierin mit brasilianischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen. Sie befindet sich in Untersuchungshaft. Der Schwarzmarkwert des Rauschgifts beläuft sich auf rund 95 000 Euro.

Jahr 2018: Sieben Tonnen Drogen

Im Jahr 2018 wurden beim Hauptzollamt Frankfurt bei zusammen 5131 Aufgriffen im Post, -Fracht-, und Reiseverkehr insgesamt 7006 Kilogramm Drogen aus dem Verkehr gezogen.

Darunter waren 4791 Kilogramm Khat, 139 Kilogramm Kokain, 292 Kilogramm synthetische Drogen (zum Beispiel Amphetamin, Ecstasy) 36 Kilogramm Heroin, fünf Kilogramm Haschisch, acht Kilogramm Marihuana sowie 1735 Kilogramm sonstige Rauschgifte. 83 Drogenkuriere wurden vorläufig festgenommen. red/BILD: Zoll

